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Грузия — Кабо-Верде: прогноз «Чемпионата»

Грузия — Кабо-Верде: прогноз «Чемпионата»
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Представляем вашему вниманию прогноз «Чемпионата» на товарищеский матч между сборными Грузии и Кабо-Верде.

Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 гола за 1.98.

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Грузинская сборная продолжает готовиться к отборочным матчам на ЧМ-2026. Стартуют они для команды только в сентябре, поэтому сейчас она экспериментирует и закаляется в товарищеских встречах.

Вилли Саньоль наконец-то освоился в роли главного тренера, и теперь игра его подопечных вызывает только приятные эмоции. Автором единственного гола в ворота сборной Фарерских островов стал защитник Лука Лочошвили. Мяч был забит ещё на девятой минуте.

На очереди — Кабо-Верде, африканская сборная. Это относительно скромная команда, однако её точно не стоит недооценивать. «Синие акулы» — не лучшие на своём континенте, но шагнувшие далеко вперёд. Акцентируем внимание на том, что для вратаря Георгия Лории товарищеская встреча с Фарерскими островами была прощальной. Он завершил карьеру. Мамардашвили, напомним, не попал в заявку. Остаются малоопытный Давид Кереселидзе и Лука Гугешашвили, показатели которого оставляют желать лучшего.

В итоге мы имеем сборную Грузии, у которой станет проблемной вратарская позиция. В составе много дебютантов и неосновных футболистов. И команда Кабо-Верде с выносливыми и физически сильными игроками способна ответить голом на гол. Так что проверим «обе забьют» через тотал больше 2.5 мяча, коэффициент — 1.98.

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