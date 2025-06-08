Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Германия — Франция: прогноз Константина Генича на бронзовый матч Лиги наций

Германия — Франция: прогноз Константина Генича на бронзовый матч Лиги наций
Аудио-версия:
Комментарии

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Лиги наций Германия — Франция.

Ставка: индивидуальный тотал Франции больше 1.5 за 1.99.

«Французы проигрывали 1:5, но выдали сумасшедшие 25-30 минут во втором тайме, забив три мяча. Слишком много пропущенных мячей, но при этом четыре гола забила Франция.

Лига наций УЕФА . Лига А. За 3-е место
08 июня 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Германия
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Шерки отлично вышел на замену в матче с Испанией, думаю, что он выйдет в основном составе на эту игру. Скорость Мбаппе, разнообразные действия Дуэ должны помочь раскачать не самую убедительную оборону сборной Германии.

Думаю, что игра будет развесёлая, так как ничто не давит на команды. Я бы сделал прогноз в сторону сборной Франции. Думаю, что два мяча минимум французы забьют. Очень мне не понравилось, как играла сборная Германии в обороне в матче с Португалией. Скорее всего, у французов будет немало шансов для взятия ворот. Мой прогноз – индивидуальный тотал Франции больше 1.5», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

Материалы по теме
Розыгрыш медалей в финале и матче за третье место: экспресс на Лигу наций
Розыгрыш медалей в финале и матче за третье место: экспресс на Лигу наций
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android