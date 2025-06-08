Германия — Франция: прогноз Константина Генича на бронзовый матч Лиги наций

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Лиги наций Германия — Франция.

Ставка: индивидуальный тотал Франции больше 1.5 за 1.99.

«Французы проигрывали 1:5, но выдали сумасшедшие 25-30 минут во втором тайме, забив три мяча. Слишком много пропущенных мячей, но при этом четыре гола забила Франция.

Шерки отлично вышел на замену в матче с Испанией, думаю, что он выйдет в основном составе на эту игру. Скорость Мбаппе, разнообразные действия Дуэ должны помочь раскачать не самую убедительную оборону сборной Германии.

Думаю, что игра будет развесёлая, так как ничто не давит на команды. Я бы сделал прогноз в сторону сборной Франции. Думаю, что два мяча минимум французы забьют. Очень мне не понравилось, как играла сборная Германии в обороне в матче с Португалией. Скорее всего, у французов будет немало шансов для взятия ворот. Мой прогноз – индивидуальный тотал Франции больше 1.5», — приводит слова Генича «РБ Спорт».