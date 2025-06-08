Германия — Франция: прогноз Дениса Казанского на игру Лиги наций 8 июня

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч Лиги наций Германия – Франция.

Ставка: обе забьют во втором тайме за 2.49.

«Матч за третье место в Лиге наций и двух неудачников, которые должны были быстро зализать свои раны, потому что по-другому они не могут. Я думаю, что надо обратить внимание на то, что, как правило, «верхи» не так часто встречаются между этими командами, когда играют Германия и Франция.

Но в нынешнем состоянии, когда был очень напряжённый сезон, когда головой ты ещё в отпуске или уже в отпуске, а приходится играть в футбол, довольное многое меняется во втором тайме. Мы это видели в каждом из матчей полуфинала. И замечательно возвращение «Португалии» после гола Вирца в полуфинале, и какой-то совершенно феноменальный град мячей в матче Франция – Испания. Всё переворачивается там, на фоне усталости, на фоне изменения составов и новых футболистов. Я думаю, что и здесь нас ждёт примерно такая же картина. Мне кажется, что всегда матчи за третье место получаются не такими упорными, а, скорее, фестивальными по сравнению с финалом. Обе забьют во втором тайме; мне кажется, это то, что нужно», — приводит слова Казанского «РБ Спорт».