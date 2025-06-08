Германия — Франция: ставка Романа Павлюченко на матч за 3-е место Лиги наций

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги наций Германия — Франция.

Ставка: победа Германии за 2.50.

«8 июня состоится матч Лиги наций за третье место между Германией и Францией. Совсем разные матчи провели соперники в полуфинале. Сейчас верю в успех немецкой команды.

В целом было видно, что сборным не так просто было выложиться на максимум в матчах 1/2 финала. Много ошибок совершали игроки. Не уверен, что в другой ситуации при должной подготовке они бы не прошли в финал. Так, Германия явно больше заслуживала победы в матче с Португалией, в первом тайме так точно. Команда Нагельсмана больше давила, создавала моменты. Но португальцы продержались, а потом во втором тайме смогли забить больше оппонента – 1:2. Не сумела бундестим выдержать все 90 минут, надёжно играя, сказалась усталость.

Много ошибок совершали и французы в игре с Испанией. Что говорить, если к 55-й минуте команда уже проигрывала, да ещё и с разгромным счетом 0:5. Легко забивала «красная фурия», подопечные Дешама не могли поймать свой ритм. Всё изменилось на 60-й минуте, когда Мбаппе реализовал 11-метровый. После этого частично сменился состав, «трёхцветные» поверили в свои силы и смогли забить ещё трижды. По итогу почти все свои моменты реализовала Франция, но забить сумела только четыре мяча, не сравняв по итогу – 4:5. Под конец статистика у оппонентов была примерно равная.

Обе команды, конечно, будут стремиться занять третье место. Пусть это и далеко не самый статусный международный турнир, но сейчас это дело имиджа, обе обидно вылетели в полуфинале. Очные матчи последние у них были только товарищескими – побеждала Германия (2:1 и 2:0). В целом я и сейчас больше верю в успех бундестим. Это коллектив, который всегда играет слаженно, командно. Франции же больше присуща атакующая вариативность, упор на индивидуальности. Иногда это не работает, как было в матче с Испанией.

Сейчас Германия больше достойна победы, я считаю. Французы так просто не уступят, в обороне они будут ещё более осмотрительны после пяти пропущенных голов от Испании. Жду счёта 1:0, 2:0, 2:1. Ставлю на викторию немцев за 2.50», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».