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Германия — Франция: ставка Александра Мостового на игру за третье место Лиги наций

Германия — Франция: ставка Александра Мостового на игру за третье место Лиги наций
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Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги наций Германия — Франция.

Ставка: победа Франции 2:1 за 8.80.

«Интересная пара в матче за третье место в Лиге наций – Германия против Франции. Две топовые сборные, которые мы бы и в финале могли бы увидеть. Но по разным причинам они уступили в полуфинале. Сейчас больше верю в то, что бронзу турнира получат французы.

Лига наций УЕФА . Лига А. За 3-е место
08 июня 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Германия
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Франция двойственный матч провела против Испании. С одной стороны, конечно, пропускать пять мячей и проигрывать 0:5 к 60-й минуте – непростительно для сборной такого уровня. С другой стороны, «трёхцветные» смогли вернуться в игру и едва не сравняли. Мбаппе забил первым, повёл команду вперед, Шерки удачно вышел на замену и несколько результативных действий совершил. Едва счёт не стал 5:5, но не дожали подопечные Дешама — 4:5.

А вот Германия, наоборот, большую часть матча с Португалией в полуфинале выступала лучше, давила, созидала, владела мячом. Первый тайм почти полностью прошёл под диктовку подопечных Нагельсмана. Во второй 45-минутке немцам всё-таки удалось забить, Вирц забил после навеса в штрафную. Но вот после этого Португалия смогла отыграться, Консейсау сперва красивым обводящим ударом издалека забил, затем Роналду в штрафной замкнул прострел Мендеша. Германия пыталась сравнять, но всё безуспешно было.

И если говорить про результаты Германии, то для неё этот проигрыш стал первым со времён четвертьфинала Евро-2024, когда команда в равной игре уступила Испании. Хотя до этого отличный турнир бундестим проводила. После этого в групповом раунде Лиги наций подопечные Нагельсмана ни разу не проиграли, в четвертьфинале прошли Италию (2:1 и 3:3).

А вот у Франции не всё так гладко было за этот год. На Евро она показала не лучший футбол, довольно прагматичный и не самый яркий. Да, команда дошла до полуфинала, но там без шансов была остановлена Испанией. В Лиге наций тоже нестабильно выступала команда Дешама, в группе проиграла Италии, пусть это и была её единственная неудача за шесть туров. Затем с Хорватией в четвертьфинале сложно было «трёхцветным» — 0:2 и 3:0.

Но всё-таки Франция сейчас уже другой статус имеет. В её составе обладатели трофея Лиги чемпионов, Мбаппе явно разозлится после неудачи с Испанией. Просто настрой у команды Дешама сейчас будет другим, в сравнении с Германией. Так что всё-таки поставлю тут на французов, на их победу со счётом 2:1 с коэффициентом 8.80», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».

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