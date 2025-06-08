Германия — Франция: ставка Игоря Семшова на матч в Штутгарте

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Лиги наций Германия — Франция.

Ставка: ТБ 2.5 за 1.50.

«Матч за бронзовые медали Лиги наций между сборными Германии и Франции состоится в Штутгарте.

Немцы уступили Португалии (1:2) в полуфинале, а французы проиграли в голевой перестрелке Испании (4:5), но показали характер, отыграв три мяча в концовке.

Германия под руководством Юлиана Нагельсмана демонстрирует атакующий, но лишённый стабильности футбол. В полуфинале они начали матч уверенно, открыли счёт, но затем уступили инициативу португальцам. Главная угроза в их атаке — Флориан Вирц, который забил в полуфинале и стабильно приносит результат. Однако проблемы в обороне могут сыграть против них.

Франция, напротив, переживает не лучший период: два поражения в трёх последних матчах, слабая игра в защите. Однако их атака, возглавляемая Килианом Мбаппе и поддержанная молодым талантом Райаном Шерки, остаётся грозной. В матче с Испанией они забили четыре гола, показали, что даже при слабой обороне способны не опустить руки и продолжить борьбу.

Матч, скорее всего, будет результативным. Германия сильна в атаке, но уязвима в защите, а Франция демонстрирует как провалы в обороне, так и яркие атакующие действия», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».