Германия — Франция: прогноз Виктора Гусева на встречу Лиги наций в Штутгарте

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Лиги наций Германия — Франция.

Ставка: ничья за 3.72.

«В матче за третье место Лиги наций никуда не денется проблема эпидемии травм в немецкой сборной, которая повлияла на её игру (1:2) с Португалией в полуфинале. Практика показала, что даже команда с прекрасным подбором футболистов может испытывать кадровые трудности, если из строя выбывают два таких центральных защитника, как Рюдигер и Шлоттербек. А ведь в лазарете осталась и группа созидателей во главе с Мусиалой. Так после девяти матчей турнира без поражений и приходит проигрыш в ключевой встрече.

Правда, похожие сложности понемногу возникают и у соперников. После полуфинальной встречи под вопросом участие одного из лидеров французов — Дембеле. А более ранние потери в линии обороны вполне сравнимы с немецкими.

На стороне сборной Германии — своё поле в Штутгарте, повезло хозяевам и с дополнительным днём для отдыха. Кроме того, довольно сложно (когда такое было!) представить себе второе подряд поражение немецкой национальной команды в окружении домашних трибун. Ну, и очень хорош вратарь тер Штеген.

Борьбу за третье место в турнире, напомню, пришедшем по воле УЕФА на место обычных товарищеских матчей, вряд ли можно рассматривать как приоритетную задачу в славной истории двух сборных. С другой стороны, это может лишь добавить раскованности футболистам. А престижный характер именно их противостояния при этом никуда не денется. Будет странно, если давние конкуренты не сцепятся друг с другом даже в матче «утешительного» статуса.

Так получается, что Германия хороша, когда речь идёт о товарищеских встречах с французами, в которых она победила в 2023 (2:1) и в 2024 (2:0) годах. А вот в рамках официальных турниров немцы последний раз брали верх над трёхцветными в 1/4 финала чемпионата мира 2014 года (1:0). Всего же при восьми ничьих Германия выигрывала у Франции 11 раз, а уступала 15.

Схожие проблемы сегодняшнего дня подчёркивают весомость довольно популярного тезиса о равенстве сил двух соперников», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».