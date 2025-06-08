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Португалия — Испания: прогноз Константина Генича на финальный матч Лиги наций

Португалия — Испания: прогноз Константина Генича на финальный матч Лиги наций
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Комментатор Константин Генич дал прогноз на финал Лиги наций Португалия — Испания.

Ставка: ТМ 3 за 1.85.

«Португальцы по делу обыграли Германию 2:1, добавив во втором тайме. Роберто Мартинес хорошо чувствует, когда нужно добавить, а выбор игроков ему в этом в помощь.

Лига наций УЕФА . Лига А. Финал
08 июня 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Португалия
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Испания на протяжении часа показывала суперский футбол в матче с Францией, но потом пошли замены и Испания дрогнула – пропустила три мяча. Игра в обороне должна напрягать тренера испанцев, потому что за последние шесть-семь матчей испанцы всегда играли «верх». Испанцам надо подумать, как действовать в обороне.

Все думают о том, что в этой встрече должна быть масса моментов и куча голов, но это матч за трофей, очень важная игра. Хочется пойти против масс, которые уверены, что это будет «верховая» игра. Думаю, что стоит плясать от «низа» – тотал меньше 3. Это матч за трофей, где лихого футбола ждать не стоит», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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