Португалия — Испания: прогноз Константина Генича на финальный матч Лиги наций

Комментатор Константин Генич дал прогноз на финал Лиги наций Португалия — Испания.

Ставка: ТМ 3 за 1.85.

«Португальцы по делу обыграли Германию 2:1, добавив во втором тайме. Роберто Мартинес хорошо чувствует, когда нужно добавить, а выбор игроков ему в этом в помощь.

Испания на протяжении часа показывала суперский футбол в матче с Францией, но потом пошли замены и Испания дрогнула – пропустила три мяча. Игра в обороне должна напрягать тренера испанцев, потому что за последние шесть-семь матчей испанцы всегда играли «верх». Испанцам надо подумать, как действовать в обороне.

Все думают о том, что в этой встрече должна быть масса моментов и куча голов, но это матч за трофей, очень важная игра. Хочется пойти против масс, которые уверены, что это будет «верховая» игра. Думаю, что стоит плясать от «низа» – тотал меньше 3. Это матч за трофей, где лихого футбола ждать не стоит», — приводит слова Генича «РБ Спорт».