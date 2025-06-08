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Португалия — Испания: прогноз Владислава Радимова на финал Лиги наций

Португалия — Испания: прогноз Владислава Радимова на финал Лиги наций
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Известный в прошлом футболист Владислав Радимов дал прогноз на матч Лиги наций Португалия – Испания.

Ставка: гол в обоих таймах за 1.65.

«С одной стороны, испанцы в атаке просто сумасшедшие, но и французы столько позволяют делать. Однако и сами французы создали немало, и это счастье, что забили четыре всего для испанцев. Ну и забей они первыми — и я думаю, что матч между Францией и Испанией мог бы сложиться по-другому. Испанцы в атаке очень хороши. Значит, первая ставка — за 1.65, гол в обоих таймах. Между этими командами просто обязательно надо ставить. Если за 45 минут эти команды не забьют мяч, это будет какой-то нонсенс. Это первое.

Лига наций УЕФА . Лига А. Финал
08 июня 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Португалия
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Второе — Португалия не проиграет в основное время. Думаю, что достаточно квалифицированные футболисты и учтут ошибки французов, на один день больше было у португальцев. И последнее — гол с 76-й по 90-ю минуту. Команды в конце всегда раскрываются, моментов куча. Точно будет гол с 76-й по 90-ю. Вот мои три ставки», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

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