Португалия — Испания: прогноз Владислава Радимова на финал Лиги наций

Известный в прошлом футболист Владислав Радимов дал прогноз на матч Лиги наций Португалия – Испания.

Ставка: гол в обоих таймах за 1.65.

«С одной стороны, испанцы в атаке просто сумасшедшие, но и французы столько позволяют делать. Однако и сами французы создали немало, и это счастье, что забили четыре всего для испанцев. Ну и забей они первыми — и я думаю, что матч между Францией и Испанией мог бы сложиться по-другому. Испанцы в атаке очень хороши. Значит, первая ставка — за 1.65, гол в обоих таймах. Между этими командами просто обязательно надо ставить. Если за 45 минут эти команды не забьют мяч, это будет какой-то нонсенс. Это первое.

Второе — Португалия не проиграет в основное время. Думаю, что достаточно квалифицированные футболисты и учтут ошибки французов, на один день больше было у португальцев. И последнее — гол с 76-й по 90-ю минуту. Команды в конце всегда раскрываются, моментов куча. Точно будет гол с 76-й по 90-ю. Вот мои три ставки», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».