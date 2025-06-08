Португалия — Испания: ставка Романа Павлюченко на финал Лиги наций в Мюнхене

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги наций Португалия — Испания.

Ставка: победа Испании за 1.95.

«В финале Лиги наций сойдутся Португалия и Испания. Обе команды уже выигрывали ранее этот трофей, сейчас могут стать его двукратными победителями. Интересная должна выйти встреча, стиль обоих соперников схож. Но сейчас всё-таки трудно ставить против Испании. Отдаю ей своё предпочтение.

Интересно, что обе команды не лучшим образом выступили в полуфиналах, легко могли бы и проиграть. Португалия чуть надёжнее сыграла в матче с Германией, сумела не пропустить в первом тайме, хотя оппонент давил и имел моменты. Немцы в итоге первыми открыли счёт во второй сорокапятиминутке. Но затем команда Мартинеса смогла отыграться. Во втором голе ещё и Роналду поучаствовал, забил после прострела. Снова великий игрок вёл за собой и без того талантливую команду, которая победила 2:1 в итоге.

Испания же доминировала в матче с Францией, по крайней мере, 60 минут. Мы и так понимали, что «Красная фурия» — доминирующий коллектив сейчас в Европе, действующий чемпион Евро, команда, любящая контратаковать, использовать фланги, при этом всё равно владеть мячом. Ямаль в отличной форме находится, он даже дубль в этом матче сделал. К 60-й минуте подопечные де ла Фуэнте вели аж 5:0, казалось, матч уже закончен. Но Франция сумела не просто вернуться, а едва не сравняла – 4:5 в итоге. Вторую половину игры испанцы явно провалили, но это неудивительно, учитывая долгий клубный сезон.

В этом финале я верю всё-таки больше в Испанию. Уже несколько лет команда показывает отличные результаты, помимо Евро, ещё и прошлую Лигу наций выиграла. Португалия же чуть нестабильнее и ненадёжнее выступает, на том же чемпионате Европы не смогла показать максимальные результаты.

В их паре я всё-таки за Испанию, она выиграет. Ставлю на это с коэффициентом 1.95», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».