Португалия — Испания: прогноз Виктора Гусева на решающий матч Лиги наций

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на финал Лиги наций Португалия — Испания.

Ставка: Испания не проиграет и обе забьют за 2.08.

«Противостояние Криштиану Роналду и Ламина Ямаля (хотя физически по ходу встречи два игрока атаки могут и не пересечься) — лейтмотив финала Лиги наций.

40-летний португалец и 17-летний испанец стали героями полуфиналов. Роналду возглавлял атаки партнёров, терзавших немецкую оборону, а в итоге ещё и забил мяч, который принёс его команде волевую победу (2:1). Ямаль, сделавший дубль, был чудесен и в завершении, и в подыгрыше. И лишь невероятная расслабленность его партнёров в концовке не позволила одержать разгромную победу над французами, в итоге сведя всё к довольно странному счёту (5:4).

Словно в противовес этим полярным по возрасту фигурам отметим, наоборот, больший опыт Испании. И триумфальные результаты команды в турнирах последнего времени. Ведь «Красная фурия» носит титул и победителя Лиги наций, и чемпиона Европы. На её стороне и явное преимущество по личным встречам. Из 41 матча Испания выиграла 18, а уступила всего в шести. А последнее поражение от Португалии она потерпела 15 лет назад.

Испания может похвастаться и совсем свежими успехами: команда не проигрывает уже в 19 матчах подряд. И, думается, команда слишком хорошо готова, чтобы допустить завершение этой серии именно в финале престижного турнира. А опыт 20-минутной расслабленности в предыдущей игре, бесспорно, сыграет только положительную роль в подготовке к главной.

Лишний день на восстановление, который перед финалом имеют португальцы, конечно, важный фактор в столь скоротечном мини-турнире. Возможно, мысль об отдыхе и накрыла испанцев в концовке игры с Францией. Но мощный резерв, практически равноценный основному составу, поможет им решить эту проблему, если она возникнет.

Сильная атака обеих команд часто компенсирует огрехи обороны. Хотя голы, которые они регулярно пропускают даже в победных матчах, должны беспокоить. В последних пяти играх и Португалии, и Испании срабатывала ставка «обе забьют» (за исключением матча сборной Португалии с Данией). Эта тенденция вполне может сохраниться и в мюнхенском финале», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».