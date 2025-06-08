Португалия — Испания: прогноз Дениса Казанского на финальную игру Лиги наций

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на финал Лиги наций Португалия – Испания.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.28.

«Очень много сил отдано и той и другой командами. Камбэк с немцами у португальцев, когда они за две минуты решили этот матч и потом довольно успешно удержали результат. Абсолютно растерянная Испания в конце матча с Францией, когда ты ведёшь 5:1 — и вдруг всё может ускользнуть из твоих рук. Это действительно было на грани.

Здесь я думаю, что будет довольно упорная игра, и мне кажется, что не будет такого яркого перформанса, как был в полуфиналах и в той и в другой паре. Поэтому мне кажется, что повторится сценарий последних четырёх матчей между этими командами, когда были сплошные «низы». Я считаю, что и здесь, понимая прекрасно то, как играет Испания во владение, Португалия сосредоточится на том, чтобы ограничивать ресурсы Испании атакой. А сама Португалия будет искать либо контратаки, либо стандарты. Это тоже будет знать Испания, которая не будет просто отдавать мяч. Поэтому я думаю, что это будет такое достаточно вальяжное перекатывание с минимумом ошибок и с максимальной реализацией. Я считаю, что здесь будет мало забитых мячей, «низ», — приводит слова Казанского «РБ Спорт».