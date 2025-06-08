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Португалия — Испания: ставка Игоря Семшова на финал Лиги наций в Мюнхене

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Лиги наций Португалия — Испания.

Ставка: победа Испании за 1.93.

«Финальный матч Лиги наций между сборными Португалии и Испании пройдет на мюнхенской «Альянц Арене».

Португалия под руководством Роберто Мартинеса показала характер в полуфинале, переиграв Германию (2:1) благодаря голу Криштиану Роналду. Команда отличается высокой результативностью, однако в последних четырёх играх португальцы пропустили пять раз, что может сыграть на руку испанцам.

Испания, действующий чемпион Европы и текущий обладатель трофея Лиги наций, выглядит ещё убедительнее. Под руководством Луиса де ла Фуэнте команда не проигрывает уже 19 матчей подряд, одержав 16 побед.

В полуфинале испанцы обыграли Францию (5:4), несмотря на то что упустили четырёхголевое преимущество. Ключевая фигура атаки — 17-летний Ламин Ямаль, который забил два гола в полуфинале.

Учитывая оборонительную стабильность испанцев и умение забивать первыми, ожидаем, что они обыграют португальцев в этом матче. Ставим на победу Испании», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».