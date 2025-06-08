Португалия — Испания: ставка Александра Мостового на финал Лиги наций

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги наций Португалия — Испания.

Ставка: победа Испании 2:1 за 7.40.

«Португалия сыграет с Испанией в финале Лиги наций. Португальцы неожиданно прошли в полуфинале Германию, испанцев же в целом можно было ожидать в главном матче турнира. Верю тут в успех действующих чемпионов Европы.

Испания продолжает доказывать, что является лучшей командой Европы. Ещё два года назад она выиграла Лигу наций. Через год уже на чемпионате Европы подопечные де ла Фуэнте просто блистали, показывали яркий футбол и заслуженно проходили всех оппонентов, в финале справившись и с Англией.

После Евро в Лиге наций тоже особых трудностей у «красной фурии» не возникало. В групповом раунде больше всех соперников в турнире набрала она очков, только один раз сыграв вничью с Сербией. Затем в четвертьфинале тяжеловато пришлось с Нидерландами, но уровень испанцев взял своё. На днях в полуфинале с Францией коллектив снова показывал активную атакующую игру, которая обеспечила ему пять забитых мячей, Ямаль снова проявлял свои лидерские качества в нападении, сделал дубль. Правда, чуть расслабилась команда де ла Фуэнте после того, как счёт стал 5:0, пропустила аж четыре мяча, но всё равно прошла в финал.

А вот у Португалии не всё так удачно складывалось в последние годы. На чемпионате Европы не лучшим образом выступила она, ещё в группе успев один раз проиграть Грузии, затем были тяжёлые матчи в плей-офф со Словенией (1:0) и с Францией (0:1), оба из которых вышли за пределы основного времени.

В Лиге наций в группе дважды подопечные Мартинеса успели потерять очки – ничьи с Шотландией и Хорватией. Затем ещё и едва в четвертьфинале Дании не уступили по сумме двух матчей. Сперва португальцы провалили первую игру – 0:1. Но в ответном матче они собрались и выиграли 5:2, тоже решив всё в добавленное время. С Германией же хорошее противостояние у Португалии было, надёжно она отыграла большую часть матча, пропустив всего один мяч. Затем сперва Консейсау после сольного прохода красиво забил издалека, сразу после этого разыграла команда мяч в штрафной, Роналду забил после прострела. Сравнять сопернику подопечные Мартинеса уже не позволили.

Я тут всё же верю в успех действующих чемпионов Лиги наций и Евро. Команда продолжает демонстрировать высочайший уровень. Да, с Францией немного провалились в концовке. Но я бы не винил сильно испанцев, клубный сезон был долгим и тяжёлым. Сегодня с Португалией команда должна справиться, я считаю», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».