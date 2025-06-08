Португалия — Испания: фрибет до 100 000 рублей от БЕТСИТИ на финал Лиги наций

8 июня сборная Португалии сыграет с командой Испании в финале Лиги наций. Решающая встреча пройдёт на мюнхенской «Альянц Арене» и начнётся в 22:00 мск. У всех новых клиентов БЕТСИТИ есть возможность получить приветственный фрибет до 100 000 рублей:

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Капитан и лидер сборной Португалии Криштиану Роналду доказал, что даже в 40 лет находится в отличной форме. Нападающий забил один из мячей в полуфинале с Германией и обновил собственный рекорд по количеству голов за национальную сборную. Теперь у Роналду их 137. Ранее сообщалось, что Криштиану забил 937-й гол в карьере.

В полуфинале португальцам противостояла игравшая дома Германия. Счёт в матче открыл Флориан Вирц. Однако Португалия сумела отыграться и одержать волевую победу (2:1). На 63-й минуте счёт сравнял Шику Консейсау. На 68-й минуте Криштиану Роналду забил победный гол. Таким образом, Португалия одолела немцев впервые за последние 25 лет. Отметим, что испанцев Португалия не может победить с 2010 года.

И сделать это будет сложно, ведь сборная Испании находится в великолепном состоянии. Коллектив Луиса де ла Фуэнте не знает поражений на протяжении 19 матчей кряду. На этом отрезке «Фурия Роха» выиграла чемпионат Европы прошлым летом. Кроме того, Испания в третий раз в истории Лиги наций вышла в финал турнира, что является лучшим показателем среди всех национальных команд.

В полуфинальном противостоянии испанцы со счётом 5:4 обыграли французов. Лучшим игроком матча был признан оформивший дубль Ямаль. Ламин, который стал первым за 112 лет европейцем, забившим шесть голов за национальную сборную до 18-летия.

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