Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Названы шансы сборной Италии победить Молдавию в отборе ЧМ-2026

Названы шансы сборной Италии победить Молдавию в отборе ЧМ-2026
Комментарии

9 июня 2025 года пройдёт матч отборочного турнира на ЧМ-2026 между Италией и Молдавией. Встреча состоится на стадионе «Мапей — Читта-дель-Триколоре». Начало — в 21:45 мск.

Материалы по теме
Италия — Молдавия. Спаллетти в режиме ярости. Спартаковец Рябчук получит
Италия — Молдавия. Спаллетти в режиме ярости. Спартаковец Рябчук получит

Букмекеры в своих прогнозах считают явным фаворитом «Скуадра адзурра». Поставить на победу сборной Италии можно с коэффициентом 1.11, что составляет около 88% вероятности.

Шансы сборной Молдавии оценили в 39.0 (2%). Ничья идёт с коэффициентом 9.50 (10%).

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.40, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 3.00. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.90.

Гол в каждом тайме идёт за 1.47.

Материалы по теме
Казахстан — мимо, Де Брёйне — на вершине: группа J в отборе на ЧМ-2026
Казахстан — мимо, Де Брёйне — на вершине: группа J в отборе на ЧМ-2026
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android