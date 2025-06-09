Названы шансы сборной Италии победить Молдавию в отборе ЧМ-2026

9 июня 2025 года пройдёт матч отборочного турнира на ЧМ-2026 между Италией и Молдавией. Встреча состоится на стадионе «Мапей — Читта-дель-Триколоре». Начало — в 21:45 мск.

Букмекеры в своих прогнозах считают явным фаворитом «Скуадра адзурра». Поставить на победу сборной Италии можно с коэффициентом 1.11, что составляет около 88% вероятности.

Шансы сборной Молдавии оценили в 39.0 (2%). Ничья идёт с коэффициентом 9.50 (10%).

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.40, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 3.00. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.90.

Гол в каждом тайме идёт за 1.47.