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Италия — Молдавия: стал известен самый вероятный счёт

Италия — Молдавия: стал известен самый вероятный счёт
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9 июня 2025 года пройдёт матч отборочного турнира на ЧМ-2026 между Италией и Молдавией. Встреча состоится на стадионе «Мапей — Читта-дель-Триколоре». Начало — в 21:45 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах считают явным фаворитом «Скуадра адзурра». Поставить на победу сборной Италии можно с коэффициентом 1.11.

Шансы сборной Молдавии оценили в 39.0. Ничья идёт с коэффициентом 9.00.

Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.40, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 3.00. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.90.

Наиболее вероятный счёт — 3:0 в пользу итальянцев за 5.50. Победа Италии 2:0 идёт за 6.70, точный счёт 4:0 доступен за 7.50.

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