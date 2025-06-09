Италия — Молдавия: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков подготовил прогноз на игру отбора ЧМ-2026 Италия — Молдавия.

Ставка: Италия победит + тотал больше 3.5 гола за 2.00.

Итальянская сборная не может выиграть на протяжении четырёх матчей во всех турнирах. До разгромного поражения во встрече с Норвегией она уступила в Лиге наций Франции (1:3), Германии (1:2) и сразилась с немцами вничью — 3:3. Очень много пропускает.

Благо проверить что-то новое и внести изменения тренер сборной Италии может уже в предстоящем матче с Молдавией, которая носит статус аутсайдера. Два поражения в играх квалификации на чемпионат уже есть. Он уступил Норвегии (0:5) и Эстонии (2:3).

Для итальянцев матч с одним из аутсайдеров группы может стать хорошей отдушиной. В игре с Норвегией они получили серьёзную пощёчину, которая поможет прийти в себя. По крайней мере, хочется верить, что так и будет. «Скуадра адзурра» обязана намного злее сыграть в нападении и надёжнее — в своей штрафной в предстоящем матче.

Разгневанные итальянцы, да ещё и на домашнем стадионе, могут удовлетворить себя и своих болельщиков только идеальной игрой в обороне и бешеной результативностью. Поэтому наша ставка будет на победу Италии и тотал больше 3.5 мяча за 2.00. Молдавии будет чему поучиться у команды Спаллетти. Поражение — это тоже опыт.