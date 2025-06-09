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Хорватия — Чехия: определён фаворит матча квалификации ЧМ-2026

Хорватия — Чехия: определён фаворит матча квалификации ЧМ-2026
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9 июня 2025 года пройдёт матч отборочного турнира на ЧМ-2026 между Хорватией и Чехией. Встреча состоится на стадионе «Опус-Арена». Начало — в 21:45 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами «шашечных». Поставить на победу сборной Хорватии можно с коэффициентом 1.78, что составляет примерно 55% вероятности.

Шансы сборной Чехии оценили в 4.80 (20%). Ничья идёт с коэффициентом 3.90 (25%).

По мнению экспертов, встреча вряд ли получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.93, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.87.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.85. На гол в каждом тайме дают 1.82.

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