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Хорватия — Чехия: стал известен самый вероятный счёт матча

Хорватия — Чехия: стал известен самый вероятный счёт матча
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9 июня 2025 года пройдёт матч отборочного турнира на ЧМ-2026 между Хорватией и Чехией. Встреча состоится на стадионе «Опус-Арена». Начало — в 21:45 мск.

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Поставить на победу сборной Хорватии можно с коэффициентом 1.75. Шансы сборной Чехии оценили в 4.80. Ничья идёт с коэффициентом 3.90.

Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.93, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.87. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.85.

Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу хорватов за 7.00. Заключить пари на ничью 1:1 можно за 7.80.

Победа сборной Хорватии со счётом 2:0 доступна за 9.50. Ставки на нулевую ничью принимаются за 10.3.

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