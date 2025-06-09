Хорватия — Чехия: прогноз на матч отбора ЧМ-2026

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на игру Хорватия — Чехия.

Ставка: ничья за 3.60.

Не воспринимать всерьёз 7:0 с Гибралтаром в исполнении хорватов не следует. Не каждый сможет забить столько Гибралтару. Вот Чехия, например, одолела его со счётом 4:0. А ведь разница голов по итогам отбора на ЧМ-2026 может сыграть ключевую роль.

Хорваты это отлично понимают и задачу-минимум выполнили. Если у них это была первая игра в квалификации на чемпионат мира, то сборная Чехии провела уже три матча. В каждом побеждала. Подопечные Ивана Гашека обыграли Фарерские острова (2:1), Гибралтар (4:0) и Черногорию (2:0). Ход хороший.

Встреча с «шашечными» является ключевой, ведь именно от них будет исходить основная угроза. Пока у чехов имеется запас в две игры, они на коне, но, когда конкурент сравняется по количеству матчей, расклад может быть совсем иным. Однако бояться команде Ивана Гашека не стоит. У неё вполне достойный состав.

Без доли сомнений — нас ждёт очень конкурентный матч. Шансы команд на победу равны, а нашим прогнозом будет ничья с коэффициентом 3.90. Во-первых, очень важная игра для обеих сторон, поэтому будет минимизировано количество ошибок. Во-вторых, после слишком результативных встреч, как правило, в следующей команда уже играет менее ярко.