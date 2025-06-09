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Бельгия — Уэльс: коэффициенты и ставки на матч

Бельгия — Уэльс: коэффициенты и ставки на матч
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9 июня 2025 года пройдёт матч отборочного турнира на ЧМ-2026 между Бельгией и Уэльсом. Встреча состоится на стадионе «Руа Бодуэн — Конинг Будевейн». Начало — в 21:45 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах считают явными фаворитами бельгийскую команду. Поставить на победу сборной Бельгии можно с коэффициентом 1.45.

Шансы сборной Уэльса оценили в 7.70. Ничья идёт с коэффициентом 4.70.

По мнению экспертов, встреча может получиться результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.00.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.05. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу бельгийцев за 6.50.

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