Бельгия — Уэльс: прогноз на матч квалификации ЧМ-2026

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на встречу сборных Бельгии и Уэльса.

Ставка: обе забьют за 2.05.

Почему при таких классных атакующих футболистах в составе, как Лукаку, Де Брёйне и Жереми Доку, у бельгийской сборной столь слабая реализация? Вскрыть оборону Уэльса будет ещё сложнее, чем македонскую (1:1).

Для Уэльса же всё складывается более удачно. У команды это будет уже четвёртая игра в квалификации на ЧМ-2026. В трёх предыдущих удалось набрать семь очков. «Драконы» победили во встречах с Казахстаном (3:1) и с Лихтенштейном (3:0), а с Северной Македонией сыграли вничью — 1:1.

Встреча с Лихтенштейном прошла как раз недавно. Сборная Уэльса тотально доминировала. Беспроигрышная серия подопечных Крэйга Беллами длится уже девять матчей. Смогут ли бельгийцы положить ей конец?

Уэльс — неприятный соперник, зато подходящий для целей, которых нужно достигать «красным дьяволам». Руди Гарсии необходимо научить их выходить из зоны комфорта и вскрывать даже монолитную оборону. Если учитывать уровень и мастерство имеющихся футболистов в атаке, выполнить эту задачу более чем реально.

У самих же бельгийцев защита построена не лучшим образом. Македонцы не дадут соврать, как много недостатков здесь. Уэльс умеет создавать моменты даже из ничего. Не станем мудрить и предложим ставку «обе забьют» с коэффициентом 2.05. Что-то вроде 1:1 или 2:1 в чью-то пользу здесь можно будет увидеть.