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«Флорида» — «Эдмонтон»: стал известен фаворит третьего матча

«Флорида» — «Эдмонтон»: стал известен фаворит третьего матча
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Во вторник, 10 июня, на льду стадиона «Амерант Банк Арена» в США состоится третий матч финала Кубка Стэнли «Флорида Пантерз» — «Эдмонтон Ойлерз».

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Стартовое вбрасывание запланировано на 3:00 мск. Счёт в серии 1-1.

Сделать ставку на победу «Флориды Пантерз» в основное время предлагается с коэффициентом 2.17, в то время как победа «Эдмонтон Ойлерз» по итогам трёх периодов оценивается в 2.90.

Если соперникам потребуется провести овертайм, как это было в первых двух встречах, сыграет коэффициент 4.50.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный хоккей в третьем матче серии. Тотал меньше 5.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.40, а тотал больше 5.5 шайбы — с коэффициентом 1.60.

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