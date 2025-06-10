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«Флорида» — «Эдмонтон»: прогноз на третью игру финала НХЛ

«Флорида» — «Эдмонтон»: прогноз на третью игру финала НХЛ
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Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов подготовил прогноз на третий матч серии между «Флоридой» и «Эдмонтоном».

Ставка: обе забьют больше 2.5 гола за 2.50.

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Между первыми двумя матчами оказалось всего двое суток на отдых, восстановление и подготовку. На этот раз будет три. И это хорошие новости для соперников, ведь фактически в двух первых встречах они провели по четыре полноценных периода. Лишний день поможет вернуть силы, а потому третий матч может получиться таким же, как и первые два. То есть напряжённым и голевым.

Пока что «Флорида» и «Эдмонтон» сохраняют личный тренд сезона. В каждой из четырёх очных встреч, начиная с декабря 2024 года в регулярке, каждый из соперников забрасывает по три шайбы. С учётом мощного нападения у обеих сторон логично ждать чего-то похожего и в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли. На ТБ 2.5 шайбы каждой команды на этот раз букмекеры дают коэффициент 2.50.

У «Ойлерз» есть ценный актив в лице Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля. Канадец — лучший бомбардир Кубка Стэнли прямо сейчас, а немец продлил свою результативную серию с очками и голами до восьми встреч. «Пантерз» могут похвастаться Брэдом Маршаном и Сэмом Беннеттом.

Оба хорошо себя проявляют в нынешнем розыгрыше плей-офф НХЛ. Вот и получается, что очередная результативная игра весьма вероятна. К сожалению для Бобровского, разумеется.

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