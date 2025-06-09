Италия — Молдавия: прогноз Эльвина Керимова на матч отбора ЧМ-2026

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч отбора ЧМ-2026 Италия — Молдавия.

Ставка: ТБ 3.5 за 1.82.

«Италия в сложном положении. Она проиграла Норвегии разгромно 0:3, и теперь у норвежцев преимущество в девять очков. Норвегия на первом месте. Напомню, первая команда попадает на чемпионат мира напрямую, вторая — играет стыковые матчи. Италия в зоне риска уже, потому что ей нужно выигрывать все оставшиеся матчи и желательно брать реванш у Норвегии ещё, выигрывать с разгромным счётом, потому что есть подозрение, что Норвегия вообще не будет терять очки в этой группе, помимо очной встречи с Италией, ответной. Там всё возможно.

И руководство Федерации футбола приняло решение уволить Спаллетти, для него матч с Молдавией будет последним. Я думаю, что он постарается попрощаться с командой красиво. Лучано не хотел уходить и сказал в интервью, что он разочарован и не собирался сдаваться, но так уж решили. Италия, которая пропустила два последних чемпионата мира, может ещё и третий подряд пропустить, в общем. Со стыковыми матчами у нее сложные отношения. А выиграть группу теперь будет очень тяжело после разгромного поражения от Норвегии.

Италия много держала мяч, Италия старалась атаковать позиционно, но Норвегия на контратаках играла и создавала моменты, и отчасти их реализовывала, могла забить и больше трёх голов. Так что теперь Италии деваться некуда, надо играть уверенно, нужно забивать много и нужно обыгрывать заведомо более слабого соперника.

Я возьму в этом матче «тотал голов больше 3.5» с коэффициентом 1.82. Я думаю, что Италия победит разгромно. Я думаю, что Италия должна красиво прощаться со Спаллетти. Италия должна быть злой. Италия дома. Какие у неё есть ещё варианты?» — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».