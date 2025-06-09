Италия — Молдавия: ставка Александра Мостового на игру квалификации ЧМ-2026

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч отбора чемпионата мира Италия — Молдавия.

Ставка: победа Италии 3:0 за 5.40.

«Италия на своем поле сыграет с Молдавией в рамках отбора на ЧМ-2026. Конечно, тут хозяева поля обязаны громить оппонента, их уровень сильно различается. Думаю, даже последние неудачи не помешают итальянцам.

Главный тренер Лучано Спаллетти покинет сборную Италии на днях. Произошло решение после крупного проигрыша в матче отбора на чемпионат мира от Норвегии — 0:3. Да, теперь команда идёт в группе четвёртой, её опережают, помимо Норвегии, Эстония и Израиль. Но сильно я бы акцент на турнирном положении не делал — всё-таки только один матч провела «лазурная команда», остальные оппоненты уже имеют по две-три игры.

Отставка Спаллетти давно «напрашивалась», можно сказать. Ещё на чемпионате Европы команда неудачно выступила. Сложно ей было в группе, потом ещё и в плей-офф сразу же от Швейцарии вылетели. В Лиге наций итальянцы чуть лучше себя показали в группе, но всё равно проиграли конкуренцию Франции. В четвертьфинале у коллектива почти не было шансов с Германией (1:2 и 3:3).

Стоит ли много говорить про Молдавию в условиях этого матча? Не думаю. Да, команда хорошо провела групповой раунд Лиги наций. Но там ей удалось одолеть всего лишь Мальту и Андорру. В третьем дивизионе соперники в будущем будут тяжелее. В отборе на ЧМ-2026 молдаване уже более привычные результаты выдавали — в двух турах уступили Норвегии (0:5) и Эстонии (2:3). Так что с этой сборной почти всё понятно уже.

Да, Италия не в лучшем настрое находится, накладывается ещё и длинный клубный сезон. Но всё равно я отдаю предпочтение «лазурной команде» тут. Даже не первым составом она обязана обыгрывать такого соперника — ставлю на точный счёт 3:0 за 5.40», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».