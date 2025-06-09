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Италия — Молдавия: прогноз Романа Павлюченко на матч отбора ЧМ-2026 9 июня

Италия — Молдавия: прогноз Романа Павлюченко на матч отбора ЧМ-2026 9 июня
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Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч отбора чемпионата мира Италия — Молдавия.

Ставка: победа Италии с форой (-3) за 2.16.

«Италия и Молдавия встретятся в рамках отбора на чемпионат мира — 2026. Само собой, тяжело тут представить что-то, кроме разгромной победы хозяев. С другой стороны, буквально на днях у них сменится тренер, да и пока побед в активе в этой квалификации нет.

Позавчера Италия разгромно уступила Норвегии со счётом 0:3. И, в общем-то, такой результат не прямо сильно удивляет. В составе норвежцев есть главные звёзды европейского футбола, они, собственно, и забивали итальянцам — Сёрлот, Холланд, Эдегор ассист сделал. После такого результата итальянская федерация приняла решение уволить Лучано Спаллетти с поста главного тренера сборной.

ЧМ-2026 — Европа . Группа I. 4-й тур
09 июня 2025, понедельник. 21:45 МСК
Италия
Не начался
Молдавия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Но само собой, причина отставки не только в результате игры с Норвегией, это, скорее, была «последняя капля». Дело в том, что с Лучано дела у Италии не особо улучшились. Сперва на Евро-2024 был провал, ранний вылет в плей-офф при не самом зрелищном футболе. Потом в Лиге наций дальше четвертьфинала не дошли. В общем, всё выглядело не так перспективно, а ведь выход на ЧМ-2026 просто жизненно необходим «лазурной армии», которая ранее не квалифицировалась на мундиали в России и Катаре.

И Молдавия — отличный соперник, чтобы выместить на нём все свои эмоции от последних неудач итальянцам. Это один из главных аутсайдеров их группы, вместе с Эстонией. Уже два тура команда провела и в обоих ожидаемо проиграла — 0:5 от Норвегии и 2:3 от Эстонии как раз. Сейчас коллектив идёт последним в таблице.

Можно, конечно, вспомнить групповой раунд Лиги наций, который проходил осенью 2024 года и в котором молдаване неплохо выступили, финишировали первыми в группе. Впрочем, всерьёз я бы на эти результаты не смотрел, в соперниках там были Мальта и Андорра.

Так что Италия тут обязана выигрывать, особенно после разгромной неудачи с Норвегией. Молдавии точно не на что рассчитывать», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».

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