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Италия — Молдавия: прогноз Андрея Лаврентьева на отборочную игру ЧМ-2026

Италия — Молдавия: прогноз Андрея Лаврентьева на отборочную игру ЧМ-2026
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Журналист Андрей Лаврентьев дал прогноз на матч отбора ЧМ-2026 Италия — Молдавия.

Ставка: победа Италии в 2 или 3 мяча за 2.28.

«Сборная Италии принимает команду Молдавии в Реджо-Эмилии.

Удивительно, но итальянцы, которые проведут лишь второй матч в отборочной группе к чемпионату мира, уже находятся в сложнейшем положении. Уступив сборной Норвегии в гостях в пятницу со счётом 0:3, команда Спаллетти предоставила возможность норвежцам, выигравшим третий групповой матч подряд, уйти в отрыв. Скорее всего, северяне не потеряют очков до ответной встречи с итальянцами, а потому «Скуадра Адзурра» должна не только побеждать во всех оставшихся матчах, но и соревноваться с норвежцами в разнице мячей.

ЧМ-2026 — Европа . Группа I. 4-й тур
09 июня 2025, понедельник. 21:45 МСК
Италия
Не начался
Молдавия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Кроме того, негативные результаты в Лиге наций в марте, а также провальная игра с Норвегией привели к увольнению тренера итальянской команды Лучано Спаллетти, который против Молдавии проведёт заключительный матч во главе национальной сборной.

Сборная Молдавии в 2025 году исключительно проигрывает: в отборочном турнире Норвегии 0:5 и Эстонии 2:3, в товарищеском матче несколько дней назад Польше 0:2. Ставим на победу итальянцев в 2 или 3 мяча», — приводит слова Лаврентьева «РБ Спорт».

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