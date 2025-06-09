Италия — Молдавия: прогноз Андрея Лаврентьева на отборочную игру ЧМ-2026

Журналист Андрей Лаврентьев дал прогноз на матч отбора ЧМ-2026 Италия — Молдавия.

Ставка: победа Италии в 2 или 3 мяча за 2.28.

«Сборная Италии принимает команду Молдавии в Реджо-Эмилии.

Удивительно, но итальянцы, которые проведут лишь второй матч в отборочной группе к чемпионату мира, уже находятся в сложнейшем положении. Уступив сборной Норвегии в гостях в пятницу со счётом 0:3, команда Спаллетти предоставила возможность норвежцам, выигравшим третий групповой матч подряд, уйти в отрыв. Скорее всего, северяне не потеряют очков до ответной встречи с итальянцами, а потому «Скуадра Адзурра» должна не только побеждать во всех оставшихся матчах, но и соревноваться с норвежцами в разнице мячей.

Кроме того, негативные результаты в Лиге наций в марте, а также провальная игра с Норвегией привели к увольнению тренера итальянской команды Лучано Спаллетти, который против Молдавии проведёт заключительный матч во главе национальной сборной.

Сборная Молдавии в 2025 году исключительно проигрывает: в отборочном турнире Норвегии 0:5 и Эстонии 2:3, в товарищеском матче несколько дней назад Польше 0:2. Ставим на победу итальянцев в 2 или 3 мяча», — приводит слова Лаврентьева «РБ Спорт».