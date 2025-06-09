Казахстан — Северная Македония: ставка Александра Мостового на встречу отбора ЧМ-2026

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч отборочного турнира чемпионата мира Казахстан — Северная Македония.

Ставка: 1:1 за 5.40.

«Казахстан и Северная Македония встретятся в рамках квалификационного матча чемпионата мира в США в 2026 году. Важнейшая игра для соперников, они являются почти прямыми конкурентами в группе сейчас.

Обеим командам точно будет тяжело занять первое место в таблице. Помимо них, есть ещё Бельгия и Уэльс, которые тоже будут претендовать на прямой выход в финальный раунд. Но вот за вторую строчку вполне можно попробовать зацепиться. Её сейчас, к слову, занимают македонцы. Но они провели на один матч больше казахстанцев.

В трёх турах Северная Македония не проиграла — одна победа над Лихтенштейном (3:0) и две ничьих — с Уэльсом (1:1) и Бельгией (1:1). Само собой, очень важные очки для команды, могут в будущем помочь в борьбе за топ-2. Казахстан же уже успел один раз проиграть — 1:3 Уэльсу. Но в следующем матче команда праздновала победу — 2:0 с Лихтенштейном.

Если смотреть на другие последние матчи, то форма соперников и настрой будут совсем разными. Северная Македония осенью 2024 года великолепно провела группой раунд Лиги наций, в шести турах пять раз победила и один сыграла вничью. Итог — заслуженное первое место и повышение в Лигу В. Соперники в квартете, правда, были далеко не такие сложные — Армения, Фарерские острова и Латвия.

А вот Казахстан, который провалил свои выступления в группе Лиги наций, как раз может сослаться на уровень оппозиции. Ведь команда тогда ещё Станислава Черчесова представляла дивизион В, приходилось ей сражаться с Норвегией, Австрией и Словенией. Итог — последнее место всего с одним очком в активе и без единого забитого мяча за шесть туров. После этого Черчесов был уволен.

Я верю, что Казахстан будет бороться. Квалификация пока только стартовала, да и уже одна победа в активе есть. Вторая Северная Македония не так сильно отрывается от команды. Так что на своём поле коллектив точно не уступит. Я верю, что они поделят очки, забив друг другу минимум голов», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».