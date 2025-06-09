Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Казахстан — Северная Македония: ставка Александра Мостового на встречу отбора ЧМ-2026

Казахстан — Северная Македония: ставка Александра Мостового на встречу отбора ЧМ-2026
Аудио-версия:
Комментарии

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч отборочного турнира чемпионата мира Казахстан — Северная Македония.

Ставка: 1:1 за 5.40.

«Казахстан и Северная Македония встретятся в рамках квалификационного матча чемпионата мира в США в 2026 году. Важнейшая игра для соперников, они являются почти прямыми конкурентами в группе сейчас.

Обеим командам точно будет тяжело занять первое место в таблице. Помимо них, есть ещё Бельгия и Уэльс, которые тоже будут претендовать на прямой выход в финальный раунд. Но вот за вторую строчку вполне можно попробовать зацепиться. Её сейчас, к слову, занимают македонцы. Но они провели на один матч больше казахстанцев.

ЧМ-2026 — Европа . Группа J. 4-й тур
09 июня 2025, понедельник. 17:00 МСК
Казахстан
Не начался
Северная Македония
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В трёх турах Северная Македония не проиграла — одна победа над Лихтенштейном (3:0) и две ничьих — с Уэльсом (1:1) и Бельгией (1:1). Само собой, очень важные очки для команды, могут в будущем помочь в борьбе за топ-2. Казахстан же уже успел один раз проиграть — 1:3 Уэльсу. Но в следующем матче команда праздновала победу — 2:0 с Лихтенштейном.

Если смотреть на другие последние матчи, то форма соперников и настрой будут совсем разными. Северная Македония осенью 2024 года великолепно провела группой раунд Лиги наций, в шести турах пять раз победила и один сыграла вничью. Итог — заслуженное первое место и повышение в Лигу В. Соперники в квартете, правда, были далеко не такие сложные — Армения, Фарерские острова и Латвия.

А вот Казахстан, который провалил свои выступления в группе Лиги наций, как раз может сослаться на уровень оппозиции. Ведь команда тогда ещё Станислава Черчесова представляла дивизион В, приходилось ей сражаться с Норвегией, Австрией и Словенией. Итог — последнее место всего с одним очком в активе и без единого забитого мяча за шесть туров. После этого Черчесов был уволен.

Я верю, что Казахстан будет бороться. Квалификация пока только стартовала, да и уже одна победа в активе есть. Вторая Северная Македония не так сильно отрывается от команды. Так что на своём поле коллектив точно не уступит. Я верю, что они поделят очки, забив друг другу минимум голов», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».

Материалы по теме
Италия — Молдавия. Спаллетти в режиме ярости. Спартаковец Рябчук получит
Италия — Молдавия. Спаллетти в режиме ярости. Спартаковец Рябчук получит
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android