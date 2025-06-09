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Бельгия — Уэльс: прогноз Тимура Журавеля на встречу квалификации ЧМ-2026

Бельгия — Уэльс: прогноз Тимура Журавеля на встречу квалификации ЧМ-2026
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Комментатор Тимур Журавель дал прогноз на матч отбора ЧМ-2026 Бельгия — Уэльс.

Ставка: победа Бельгии и ТБ 2.5 за 2.13.

«Я был уверен, что Бельгия выиграет у Северной Македонии, но мы видели, что там произошла заруба, и если смотреть на XG бельгийцев, то они своё там явно не добили.

ЧМ-2026 — Европа . Группа J. 4-й тур
09 июня 2025, понедельник. 21:45 МСК
Бельгия
Не начался
Уэльс
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Так вот, что же бельгийцы сделают в домашнем матче с Уэльсом, который сейчас под руководством Крейга Беллами? Помните — такой очень неуступчивый, злой, агрессивный, атакующий полузащитник или нападающий, как его можно назвать. Честно, игроки с таким характером и с таким фидбэком в карьере, мне кажется, большими тренерами не становятся.

Я, может быть, ошибаюсь, но вижу, что состав у Уэльса хороший. Однако вот в какие-то тренерские идеи в исполнении Беллами не очень верю. Да, они сейчас разгромили Лихтенштейн, но для меня в матче Бельгия — Уэльс, конечно, фаворит бельгийцы. Они должны XG как-то конвертировать в голы именно в этом матче. Игра будет открытая, я почти уверен, потому что не вижу ресурса у Уэльса закрываться.

Бельгийцы свою атакующую стилистику, которая у них есть и всегда была, а теперь под руководством Руди Гарсии, — тем более верх пробьют. То есть мой прогноз на этот матч будет вверх — и будет победа бельгийцев», — приводит слова Журавеля «РБ Спорт».

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