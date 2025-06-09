Бельгия — Уэльс: ставка Романа Павлюченко на игру квалификации ЧМ-2026

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал свой прогноз на матч отбора чемпионата мира Бельгия — Уэльс.

Ставка: победа Бельгии с форой (-1) за 1.65.

«Бельгия и Уэльс сойдутся в рамках отбора на чемпионат мира 2026 года. Две сильные сборные, но всё же уровень «красных дьяволов» выше. Верю в их успех.

Встретятся два явных фаворита группы J отбора на ЧМ-2026. Они претендуют на финиш в топ-2, так как в соперниках у них Казахстан, Северная Македония и Лихтенштейн. Нет, это не прямо слабые сборные, особенно казахстанцы и македонцы точно могут доставить определённые проблемы. Но на дистанции у валлийцев и бельгийцев больше шансов на успех, я считаю.

И сейчас Уэльс лидирует в группе. Команда в трёх турах не проигрывала, дважды одолела Казахстан (3:1) и Лихтенштейн (3:0), а также поделила очки с Северной Македонией (1:1). Что же до Бельгии, так она идёт только на четвёртом месте с одним баллом в активе. Впрочем, тут ничего удивительного нет, так как команда провела всего лишь один матч в этой квалификации — 1:1 с Северной Македонией.

Если же говорить про другие матчи оппонентов, то Уэльс явно выглядит намного лучше и перспективнее. У него сейчас идёт серия без проигрышей из девяти игр. В прошедшей Лиге наций в группе валлийцы ни разу не уступили, финишировав первыми, опередив Турцию. Впрочем, это была не такая сложная Лига Б.

А вот Бельгия как раз провалилась в групповом раунде ЛН. Но и дивизион у неё был намного сложнее — Лига А. В квартете команда выиграла всего один раз — 3:0 с Украиной. Но это был стыковой матч за место в дивизионе А, из которого сборная вылетела по итогу (первый матч 1:3). В группе с Италией, Израилем и Францией возникали проблемы у тогда ещё подопечных Тедеско, ни одной виктории. Специалист после неудачи в турнире был уволен.

В целом, если смотреть только на последние матчи, то Уэльс выглядит фаворитом. Но я всё же буду учитывать высокий уровень игроков Бельгии. Да и Тедеско уже давно ушёл, сейчас дела должны пойти на лад. Жду победы «красных дьяволов», которые намерены бороться за первое место в группе отбора на ЧМ-2026», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».