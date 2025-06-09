«Флорида» — «Эдмонтон»: ставки и коэффициенты на третий матч финала Кубка Стэнли

Во вторник, 10 июня, на льду стадиона «Амерант Банк Арена» в США состоится третий матч противостояния «Флорида Пантерз» — «Эдмонтон Ойлерз». Стартовое вбрасывание запланировано на 3:00 мск. Счёт в серии 1-1.

Букмекеры в своих прогнозах по-прежнему не могут выделить явного фаворита, однако теперь небольшое предпочтение отдают принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Флориды Пантерз» в основное время предлагается с коэффициентом 2.17, в то время как победа «Эдмонтон Ойлерз» по итогам трёх периодов оценивается в 2.90. Разница в вероятности — около 10%.

Если соперникам потребуется провести овертайм, как это было в первых двух встречах, сыграет коэффициент 4.50. Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный хоккей в третьем матче серии. Тотал меньше 5.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.40, а тотал больше 5.5 шайбы — с коэффициентом 1.60.

Команды идут буквально вровень. Первую встречу в Эдмонтоне забрали хозяева, забросив победную шайбу на исходе 20-й минуты овертайма. Общий счёт — 4:3. Однако второй матч остался за гостями со счётом 5:4, поэтому баланс восстановился. Хотя более примечательно то, что на этот раз победную шайбу пришлось ждать почти в 1,5 раза дольше. На 29-й минуте дополнительного времени отличился Брэд Маршан.