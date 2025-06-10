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Названы шансы сборной России победить Беларусь

Названы шансы сборной России победить Беларусь
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Во вторник, 10 июня, на новом Национальном стадионе в Минске состоится товарищеский матч Беларусь — Россия. Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу сборной России предлагается с коэффициентом 1.62, что приблизительно составляет 61% вероятности.

Победа сборной Беларуси оценивается в 6.30 — около 15% вероятности. Поставить на ничейный исход можно за 4.05 (24%).

В то же время аналитики сомневаются, что матч Беларусь — Россия получится результативным. Тотал меньше 2.5 доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.92, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.95.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.98.

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