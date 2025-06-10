Беларусь — Россия: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов подготовил прогноз на товарищескую игру между сборными Беларуси и России.

Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 гола за 2.50.

Сборная России справедливо выступит фаворитом. К слову, год назад она победила в очной встрече со счётом 4:0. Вот только на этот раз недооценивать сборную Беларуси явно не стоит. Во-первых, потому что благодаря Карлосу Алосу уровень команды медленно, но верно поднимается.

Белорусы были близки к тому, чтобы выйти в стыки Лиги наций и побороться за выход в Лигу В. А ещё выиграли все три товарищеские встречи в 2025 году с общий счётом 11:1. Уровень сопротивления, конечно, оставлял желать лучшего, однако среди соперников был Казахстан (4:1). Да и важно здесь то, что белорусские футболисты наконец-то забивают.

Второй момент — поддержка болельщиков. Встреча Беларусь — Россия пройдёт на новом стадионе на 33 тысячи зрителей, который открылся буквально на днях. Более чем за сутки до стартового свистка было реализовано уже свыше 15 тысяч билетов. Ожидается аншлаг.

Будет логично ожидать обоюдоострую игру. Понятно, что сборная России должна чаще владеть мячом и задавать темп, однако моментов у сборной Беларуси просто не может не быть. Из-за микроповреждений встречу пропустит ряд игроков основы, в числе центральный защитник Максим Осипенко.

Валерий Карпин наверняка проведёт ротацию, чтобы дать игровое время другим футболистам, которые не были задействованы в матче с Нигерией. Эти незначительные факторы помогут сблизить уровни сборных и провести открытую результативную встречу.