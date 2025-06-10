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Нидерланды — Мальта: определён самый вероятный счёт

Нидерланды — Мальта: определён самый вероятный счёт
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10 июня 2025 года пройдёт матч отборочного турнира на ЧМ-2026 между Нидерландами и Мальтой. Встреча состоится на стадионе «Эйроборг». Начало — в 21:45 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах считают явными фаворитами «оранжевых». Поставить на победу сборной Нидерландов можно с коэффициентом 1.04.

Шансы сборной Мальты оценили в 99.0. Ничья идёт с коэффициентом 17.0.

По мнению экспертов, встреча получится очень результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.23, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 4.20. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 3.70.

Наиболее вероятный счёт — 4:0 в пользу нидерландцев за 6.00. Победа хозяев 5:0 идёт за 7.50, на 3:0 в пользу Нидерландов выставлен коэффициент 8.00.

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