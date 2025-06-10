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Нидерланды — Мальта: прогноз на матч отбора ЧМ-2026

Нидерланды — Мальта: прогноз на матч отбора ЧМ-2026
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Автор «Чемпионата» Максим Ермаков представил прогноз на встречу сборных Нидерландов и Мальты.

Ставка: Нидерланды победят с форой (-3.5) за 1.95.

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«Иоаниты» стартовали в квалификации с двух поражений — во встречах с Финляндией (0:1) и Польшей (0:2). В минувшем матче сыграли вничью с Литвой (0:0). Таким образом, мальтийцы не забили ни одного мяча.

Задача Рональда Кумана — вернуть величие и достичь высот на международных турнирах. С такими атакующими игроками, как Депай, Фримпонг, Гакпо, Френки де Йонг и Тейани Рейндерс, можно горы свернуть. Даже линия обороны выглядит очень качественной во главе с капитаном сборной и защитником «Ливерпуля» Вирджил ван Дейком.

В качестве основной ставки возьмём победу Нидерландов с форой (-3.5) за 1.95. Если бы нидерландцы снова играли на выезде, возможно, ограничились бы двумя забитыми мячами. Дома ситуация может быть иной. Простой пример с Лиги наций. На своём поле они крупно выиграли у Венгрии (4:0) и Боснии и Герцеговины (5:2).

К тому же матчи с аутсайдерами могут иметь огромное значение в карьере Депая. У Мемфиса 48 забитых мячей за сборную. Лучшим бомбардиром в истории Нидерландов является Робин ван Перси — 50 голов. Осталось совсем немного. Догнать легенду можно уже в игре с Мальтой, если постараться.

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