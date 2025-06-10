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Англия — Сенегал: букмекеры оценили шансы

Англия — Сенегал: букмекеры оценили шансы
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10 июня 2025 года сборная Англии проведёт товарищеский матч со сборной Сенегала. Встреча состоится на стадионе «Сити Граунд». Начало — в 21:45 мск.

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«Три льва» подходят к игре с победной серией из шести встреч, а «львы Теранги» идут на беспроигрышной серии из 15 матчей.

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами «трёх львов». Поставить на победу сборной Англии можно с коэффициентом 1.38, что составляет примерно 70%.

Шансы сборной Сенегала оценили в 9.20 (10%). Ничья идёт с коэффициентом 4.80 (20%).

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.62, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.30.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу англичан за 7.00.

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