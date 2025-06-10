Англия — Сенегал: прогноз на матч

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков подготовил прогноз на товарищескую игру Англия — Сенегал.

Ставка: Англия победит + тотал больше 2.5 гола за 1.90.

Африканская команда не знает поражений на протяжении 15 встреч. Она уверенно проходит отбор на ЧМ-2026, занимая второе место в группе. Отставание от первой строчки всего лишь одно очко.

В прошлом товарищеском матче Сенегал сыграл вничью с Ирландией (1:1). Подопечные Папа Тиава слабо провели первый тайм, в котором пропустили, но после замен во второй половине встречи смогли сравнять счёт и выглядели лучше соперника. Автором гола в составе сенегальцев стал нападающий «Кристал Пэлас» Исмаила Сарр.

Состав у «львов Теранги» приличный. В заявку попали такие футболисты, как Эдуард Менди («Аль-Ахли»), Калиду Кулибали («Аль-Хиляль»), Николас Джексон («Челси»), Ламин Камара («Монако»), Илиман Ндиайе («Эвертон»). Многие звёзды Сенегала хорошо знакомы с английским футболом.

Однако на прошлом чемпионате мира в 1/8 финала это не помогло. Англия разгромила Сенегал со счётом 3:0. После порции критики в свой адрес, полученной после матча с Андоррой, «три льва» могут дать волю фантазии в атаке. Товарищеская встреча ни на что не влияет, почему бы не начать рисковать и играть агрессивнее в нападении?

Наш прогноз – на победу Англии через тотал больше 2.5 мяча за 1.90. С подобного уровня командами сборная Сенегала не играла с прошлого чемпионата мира. Это бесценный опыт, однако команде предстоит выступать на выезде, да ещё и с превосходящим по силе соперником. Забить получится, выиграть — нет.