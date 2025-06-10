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Аргентина — Колумбия: стал известен фаворит матча

Аргентина — Колумбия: стал известен фаворит матча
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В ночь на 11 июня 2025 года сборная Аргентины проведёт матч отбора на ЧМ-2026 со сборной Колумбии. Встреча состоится на стадионе «Мас Монументаль». Начало — в 3:00 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами бело-голубых. Поставить на победу сборной Аргентины можно с коэффициентом 1.70.

Шансы сборной Колумбии оценили в 5.20. Ничья идёт с коэффициентом 3.60.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.15, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.70.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.10. Ставки на гол в каждом тайме принимаются за 2.03.

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