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Аргентина — Колумбия: назван самый вероятный счёт

Аргентина — Колумбия: назван самый вероятный счёт
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В ночь на 11 июня 2025 года сборная Аргентины проведёт матч отбора на ЧМ-2026 со сборной Колумбии. Встреча состоится на стадионе «Мас Монументаль». Начало — в 3:00 мск.

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Бело-голубые задачу выполнили досрочно и квалифицировались на чемпионат мира с первого места, но продолжают держать уровень.

Поставить на победу сборной Аргентины можно с коэффициентом 1.70. Шансы сборной Колумбии оценили в 5.20. Ничья идёт с коэффициентом 3.60.

Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.15, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.70. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.10.

Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу аргентинцев за 6.00. Ничья 1:1 идёт за 7.50, победа Аргентины 2:0 — за 8.90.

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