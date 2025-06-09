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500 тыс. фрибетов от BetBoom за ставку на сборную России по футболу

500 тыс. фрибетов от BetBoom за ставку на сборную России по футболу
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10 июня состоится BetBoom матч Сборной России по футболу с Беларусью. В составе команды Валерия Карпина ожидаются и обладатель Лиги чемпионов (Сафонов), и обладатель Лиги Европы (Миранчук). Победители еврокубков должны дать правильный импульс нашей сборной. Аналитики прогнозируют зрелищный и результативный футбол. Проверить прогнозы лучше с помощью новой акции от BetBoom «Удвоение в Минске», а также поучаствовать в розыгрыше 500 тыс. фрибетов от официального партнёра сборной России по футболу.

Для участия в акции необходимо зарегистрироваться на специальном сайте, совершить любую ставку номиналом 1 тыс. рублей с любым коэффициентом до 10 июня. А 11 июня BetBoom удвоит 500 случайных ставок.

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