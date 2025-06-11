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Аргентина — Колумбия: прогноз «Чемпионата»

Аргентина — Колумбия: прогноз «Чемпионата»
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Автор «Чемпионата» Максим Ермаков подготовил прогноз на игру отбора ЧМ-2026 Аргентина — Колумбия.

Ставка: счёт будет открыт во втором тайме за 3.45.

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Перспектив сотворить сенсацию и выиграть у аргентинцев на выезде слишком мало. Надежда разве что на появление в составе Луиса Диаса, который провёл отличный сезон в «Ливерпуле» и стал трансферной целью «Барселоны». В матче с Перу он не смог принять участия из-за перебора жёлтых карточек.

Решения Нестора Лоренсо порой остаются без понимания среди экспертов и болельщиков. Не нравится многим выбор тренера в пользу Кучо Эрнандеса. Футболист в матче с Перу занял роль отсутствующего Луиса Диаса. Фанаты обеспокоены этим. Редко тренер предоставляет игровое время Хорхе Карраскалю.

Однако шансы у «кофейщиков» есть. Они исторически считаются одним из самых неприятных соперников для сборной Аргентины. Во встрече первого круга отбора на ЧМ-2026 колумбийцы победили со счётом 2:1, а в финале прошлого Кубка Америки сыграли вничью в основное время 0:0, но уступили в дополнительное.

Не будем ожидать от этой встречи результативного футбола. Задача Колумбии — очень качественно отработать в обороне. Аргентина свои цели в отборе на ЧМ-2026 уже выполнила. Усердствовать футболисты не будут. Исходя из этого, логично ожидать первого гола только во втором тайме. Ставки на этот исход принимают за 3.45.

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