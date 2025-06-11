Бразилия — Парагвай: прогноз на матч отбора ЧМ-2026

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков подготовил прогноз на игру отбора ЧМ-2026 Бразилия — Парагвай.

Ставка: Бразилия победит + тотал меньше 3.5 гола за 2.00.

Сборная Парагвая не выиграла в гостях ни одной встречи отбора на ЧМ-2026. Выходит, что у Бразилии на домашнем стадионе будут хорошие шансы одержать первую победу под руководством Анчелотти? Думаем, что это так.

Правда, ожидать разгрома не следует. Наш прогноз будет сделан на победу Бразилии через тотал меньше 3.5 мяча за 2.00. Скорее всего, «селесао» будет очень сложно, а сам матч может получиться равным и нервным. Настораживает, что команда Анчелотти была плоха в атаке, но хороша в обороне во встрече с Эквадором. Идёт перестройка.

Парагвай пусть и играет очень плохо вне дома, однако последние пять встреч отбора на выезде завершил вничью. Вскрыть его защиту будет не менее проблематично, чем ту же эквадорскую. Возможно, во встрече и вовсе будет забит всего один гол. Не исключено, что Анчелотти поможет перезагрузиться Винисиусу.