Уругвай — Венесуэла: прогноз на матч 11 июня

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на игру отбора ЧМ-2026 Уругвай — Венесуэла.

Ставка: победа Венесуэлы с форой (+1) за 1.98.

Непривычно видеть сборную Уругвая в таком положении. Команда до сих пор не может быть уверена в выходе на ЧМ-2026. Подопечные Марсело Бьелсы занимают пятое место в таблице, опережая венесуэльцев, расположившихся на седьмой строчке, на три очка. Поэтому очная встреча важна.

Не могут помочь «чарруа» молодые таланты. Николас Диего де ла Крус травмирован, а Федерико Вальверде страдает из-за заболевания. Если Уругвай и выиграет, то скромно. Но, скорее всего, будет безголевая ничья. Наша ставка неожиданная для многих — на победу Венесуэлы с форой (+1) за 1.98.

Наличие такого лидера, как Рондон, приносит огромную пользу всей команде. Речь не только о его результативности, но и об опыте, которым нападающий делится с остальными. Уругвай выглядит крайне неуверенным. Кто-то ругает Бьелсу, однако даже судьба не на его стороне. Только посмотрите, сколько талантливых футболистов отсутствует в заявке.