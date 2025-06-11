США — Швейцария: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков подготовил прогноз на товарищеский матч США — Швейцария.

Ставка: тотал больше 3.5 гола за 3.00.

У американцев отсутствует ряд ключевых футболистов: Кристиан Пулишич, Энтони Робинсон, Серджино Дест, Тимоти Веа и Уэстон Маккенни. Сборная Швейцарии начнёт отбор на ЧМ-2026 в сентябре, а пока проходит подготовку через контрольные встречи.

В этом году сборная Швейцарии, кстати, приняла участие в трёх товарищеских матчах. Она сыграла вничью с Северной Ирландией (1:1) и одержала победы во встречах с Люксембургом (3:1) и Мексикой (4:2). Игра с мексиканцами состоялась 7 июня и получилась очень результативной. Авторами голов у швейцарцев стали Брил Эмболо («Монако»), Зеки Амдуни («Бёрнли»), Дан Ндой («Болонья») и Фабиан Ридер («Штутгарт»). У сборной достаточно сильный и опытный состав.

Гранит Джака, Мануэль Аканджи и Грегор Кобель играют ключевую роль. Жаль, что у Мурата Якина не получилось вызвать в сборную Шердана Шакири. Полузащитник «Базеля» просто не берёт трубки и не отвечает на сообщения. Конечно, с ним атака могла стать ещё агрессивнее, но имеющийся состав игроков тоже хорошо делает свою работу в контрольных встречах.

Матч между Швейцарией и США должен получиться не менее результативным, чем прошлая встреча команды Мурата Якина с Мексикой. Предлагаем ставку на тотал больше 3.5 мяча за 3.00. У «звёздно-полосатых» не оптимальный состав, отсутствуют ключевые футболисты, а Почеттино попал под волну критики. «Красные крестоносцы» же не собираются терять темп, который набрали в товарищеских встречах.