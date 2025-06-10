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Беларусь — Россия: прогноз Егора Титова на товарищеский матч в Минске

Беларусь — Россия: прогноз Егора Титова на товарищеский матч в Минске
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Беларусь – Россия.

Ставка: победа России с форой (-1.5) за 2.80.

«Помню прошлогодний матч команд в Минске, и там была полная доминация сборной России. У белорусов шансов не было. Но тогда они были совсем в разобранном состоянии. Сейчас ситуация улучшилась. Работа испанского специалиста начала приносить плоды. В последних играх ярко и результативно команда действовала, тот же Казахстан обыграли 4:1. Но всё равно не вижу у белорусов больших исполнителей. Да, организация улучшилась, в плане тактики выполняют указания тренера, но всё-таки уровень сопротивления был не очень высоким в победных встречах.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 июня 2025, вторник. 20:00 МСК
Беларусь
Не начался
Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сборная России и сейчас будет явным фаворитом. От неё всё зависит. Если Карпин настроит футболистов перед их отпусками, они выйдут с желанием, то выиграют без вопросов. Там отпустили несколько человек, у кого-то есть повреждения, у кого-то другие вопросы. Но обойма хорошая, выйдут те, кому есть что доказывать. И технически наши ребята белорусов, конечно, превосходят. Реализуют своё – выиграют как минимум в два мяча.

Возьму победу сборной России с форой (-1.5)», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

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