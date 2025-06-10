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Беларусь — Россия: прогноз Владислава Радимова на товарищеский матч

Беларусь — Россия: прогноз Владислава Радимова на товарищеский матч
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Известный в прошлом футболист Владислав Радимов дал прогноз на матч Беларусь — Россия.

Ставка: победа России за 1.72.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 июня 2025, вторник. 20:00 МСК
Беларусь
Не начался
Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Последний матч перед перерывом. Карпин настроит, а после ничьей россияне тем более будут заведённые, класс команд просто несопоставим. В прошлый раз это показали, когда победили 4:0, а должно было быть 8:1 или 9:1. Я думаю, вообще никаких вопросов в том, что Россия выиграет. И то, что белорусы одолели Казахстан, вообще на это влиять не будет. Хорошее поле, полный стадион.

Чистая победа России через тотал больше 1.5. Просто чистую победу России точно надо брать. И индивидуальный тотал России больше 1.5. Вот три ставки. Я думаю, что в любом составе сборная России сильнее белорусов, и они это докажут, плюс прессинг будет весь матч», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

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