Беларусь — Россия: прогноз Эдуарда Мора на товарищескую игру в Минске

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Беларусь — Россия.

Ставка: победа России с форой (-1.5) за 2.55.

«Скоро будет сыгран матч в Минске со сборной Беларуси. Соперник нам, безусловно, по зубам. В прошлом году мы довольно-таки уверенно их победили и сделали это разгромно.

Игра со сборной Нигерии, которая так ожидалась, честно говоря, оставила мне такой неприятный осадок. Вроде бы там не проиграли, но Нигерия была не в том составе, и мне не хватило от наших сборников агрессии, игры первым номером, доминирования. Слишком мы испугались эту сборную, давно с такими командами не играли.

Это к тому, что вот именно уже в Минске, когда мы будем играть со сборной Беларуси, у которой нет звёздных футболистов. Лучшие футболисты сборной Беларуси играют либо в клубах нашего Первого дивизиона, либо в командах, которые аутсайдеры. Здесь мы просто обязаны доминировать с первой и до последней минуты, играть агрессивно, жду тот самый интенсив, которого я не увидел в матче с Нигерией. Но при этом сухая серия уже прервалась. Я думаю, что белорусы дома тоже, в принципе, на гол должны наиграть. Для чего тогда они играют, если не для того, чтобы порадовать домашнюю публику?

Я жду сейчас совсем другой игры — не такой, как с Нигерией, а в плане более открытой, более боевой, с большим количеством голов и, конечно же, нашу победу. Наша команда просто гораздо сильнее по именам и по игре, чем сборная Беларуси», — приводит слова Мора «РБ Спорт».