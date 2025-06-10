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Беларусь — Россия: ставка Игоря Семшова на контрольный матч

Беларусь — Россия: ставка Игоря Семшова на контрольный матч
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Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на товарищеский матч Беларусь — Россия.

Ставка: победа России за 1.75.

«Товарищеский матч между сборными России и Беларуси пройдёт 10 июня в Минске.

Россия подходит к этой игре в отличной форме, не проиграв в последних 12 матчах. В прошлой игре со сборной Нигерии (1:1) россияне доминировали, но не смогли реализовать свои моменты, а пропущенный гол стал следствием ошибки голкипера Матвея Сафонова, который не сыграет против Беларуси из-за возвращения в «ПСЖ».

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 июня 2025, вторник. 20:00 МСК
Беларусь
Не начался
Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Беларусь, в свою очередь, демонстрирует прогресс под руководством Карлоса Алоса. Команда выиграла три последних товарищеских матча с общим счётом 11:1, хотя уровень соперников — Казахстан, Таджикистан, Азербайджан — оставляет вопросы. В Лиге наций белорусы выглядели скромнее, но домашняя атмосфера на стадионе в Минске, где ожидается аншлаг, может добавить им мотивации.

Россия традиционно сильнее в очных встречах: в прошлом матче год назад она разгромила Беларусь со счетом 4:0. Однако сейчас белорусы стали более организованными в атаке, а россияне могут провести ротацию состава, дав шанс игрокам, которые редко выходят в основе. Это может немного сбалансировать игру, хотя класс сборной России всё равно должен взять верх. Поставим на победу россиян», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

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